Debatt: ”Växjö måste säkerställa att det riktade statsbidraget inte brinner inne”

För Växjös skolelever innebär detta 5 546 270 kronor bara för extra läromedel under 2024. Dessa cirka 5,5 miljoner kronor skulle omräknat innebära cirka 500 kronor extra per elev. Kravet på kommuner och huvudmän är att de själva under 2024 satsar motsvarande 500 kronor per elev när det gäller läromedel. Gör man inte detta så brinner det riktade statsbidraget inne.