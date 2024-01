Debatt: ”Vi vill ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift år 2028”

Infångning av koldioxid kommer att vara nödvändig i framtiden för att nå ”nollutsläpp” av CO2. Sveriges mål är netto nollutsläpp 2045. Koldioxid som bildas vid förbränning av biobränsle ger inget nettoutsläpp, träden har bundit lika mycket koldioxid när de vuxit i skogen. Om denna koldioxid fångas in och lagras räknas det därför som ett negativt utsläpp. Det är lika bra som att fånga in koldioxid i atmosfären, men mycket enklare. Den engelska termen för detta är BECCS, Bio Energy Carbon Capture and Storage. Sverige har många fjärrvärmeverk och massabruk som är lämpliga för koldioxidinfångning. I Växjö eldar vi med biobränsle för att producera fjärrvärme och el. Nu kan vi komplettera med koldioxidinfångning och därmed åstadkomma negativa utsläpp!