Det höga dieselpriset – är målet att konkurrera ut AB Sverige?

Ökade transportkostnader innebär ökade transportpriser. Tidigare har transportpriserna stigit med cirka 1,5 till 3 procent per år, ofta på grund av lönerevisioner, men på grund av bränslepriset ser vi nu historiska ökningar på upp mot 20 procent för vissa transporter. Något som i allra högsta grad påverkar hela näringskedjan och dig som konsument.

Prisökningen på diesel beror till stor del på ökade världsmarknadspriser på olja och den ökade inblandningen av biodrivmedel som reduktionsplikten kräver. Reduktionsplikten är i grunden bra där vi stegvis minskar användningen av fossil diesel och ökar andelen förnybart drivmedel. Tyvärr är skattereglerna kontraproduktiva. Biodrivmedel som exempelvis HVO är skattebefriade när de används rent men så fort de blandas in i den beslutade reduktionsplikten blir de fullt beskattade. För att klara nivåerna i reduktionsplikten blandas nu dessa biodrivmedel in. Om samma mängd biodrivmedel blandas in som skulle ha sålts rent är konsekvensen att bränslet blir dyrare men miljönyttan oförändrad.