Det svenska musikundret – utmanat

Under 1990-talet introducerades begreppet “musikunder” för att beskriva svensk musiks framgångar internationellt. Ace of Base, Roxette och Robyn var exempel på artister som då satte Sverige på den globala musikkartan. Därefter har Sverige blivit känt som piratnäste, streaming-nation, liksom låtskrivargeniernas och musikentreprenörernas land. För att säkra fortsatta musikframgångar behöver förutsättningarna bli bättre för såväl livemusiken som den inspelade musiken.

Robyn på scenen under Øyafestivalen i Middelalderparken i Oslo.

Musikundret kan sägas ha formats i skärningspunkten mellan den tekniska utvecklingen och musikskapandet. Parallellt med den pågående pandemin sker just nu drastiska förändringar i den globala musikindustrin, där Sverige riskerar att bli omkört av andra länder. Aggressiva uppköp av företag och plattformar, artificiell intelligens, royalty-fri musik och centralisering av distributionen innebär utmaningar framöver.

I en ny rapport till Entreprenörskapsforum beskriver jag hur en kritisk massa av mindre musikentreprenörer legat till grund för den kreativa mylla som gjort musikundret möjligt. Bara på ett album, "So Good" med Zara Larsson, jobbade ett 60-tal personer enbart med själva musiken. Räknar vi in alla som jobbar med marknadsföring, konsertbokningar, distribution, ekonomi, var hundratals personer involverade i just det albumet.