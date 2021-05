EU:s förslag hotar svenskt skogsbruk

Ett av förslagen gör gällande att enskilda skogsfastigheter över 13 hektar ska göra en kolbalansstudie. På gårdsnivå ska man visa hur man lyckas uppnå en klimatbalans inom 30 år efter avverkning. Det innebär inte bara ett administrativt gissel. Det är en omöjlighet för en enskild svensk skogsgård att leva upp till 30-årsgränsen. Våra planterade träd – som gran, tall, björk och ek – har en omloppstid på 70–100 år. Det är tiden det tar för träden att växa upp. Kolbalansen i brukandet måste därför ses i ett större perspektiv och göras på nationell nivå. Det totala bidraget är nämligen långt större än de utsläpp som sker. Tack vare det aktiva skogsbruket, har Sverige sänkt utsläppen snabbt och vår nivå är bland de lägsta i Europa. Under 2020 motsvarade bara Södras positiva klimateffekt en femtedel av Sveriges rapporterade utsläpp.

I dag är det naturligt att balansera miljömål med produktion inom familjeskogsbruket. Södras 53 000 medlemmar har undantagit åtta procent av marken i frivilliga avsättningar för att gynna naturvärden och våra hyggen är mycket små, bara drygt två hektar (200 m x 100 m). Vårt skogsbruk är i dag förebild för många länder och denna utveckling har drivits fram under parollen ”frihet under ansvar”. Detta arbete kan nu komma på skam. Om nämnda förslag realiseras, skulle dagens svenska skogsbruk inte betraktas som hållbart i EU:s ögon. Det skulle innebära stora problem att få lån till investeringar och generationsskiften kan försvåras. Skogsägare som vill satsa på naturvårdsinsatser riskerar också att gå miste om stöd i olika former.