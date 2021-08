Fler måste vilja bli lärare

Dagens ämneslärarutbildning består i dag av tio eller alternativt elva terminer och grundlärarutbildningen är på åtta terminer. Redan under de tre första terminerna är avhoppen stora. Ämneslärarprogrammet på Högskolan i Dalarna är i topp: Endast knappt 40 procent går kvar under den tredje terminen av utbildningen. På Göteborgs universitet har en av fyra hoppat av och på Lunds universitet motsvarar den siffran att varannan elev har hoppat av under tredje terminen. På grundlärarprogrammet följer siffrorna samma trend, där har en tredjedel hoppat av utbildningen under tredje terminen på Uppsala universitet och på Mittuniversitetet har cirka varannan hoppat av. Detta enligt Universitetskanslersämbetet.