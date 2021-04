Förstärkt primärvård förbättrar folkhälsan

Nu kan det bli verklighet att invånarna i Kronobergs län erbjuds hälsosamtal. Redan under förra mandatperioden togs initiativet i Folkhälsoberedningen och beslutades under 2018. Efter beslutet har frågan ytterligare utretts, för att i princip komma med samma beslut igen. Under förutsättning att regionstyrelsen tar beslut.