Fria medier får inte tystas i krislägen

Nyligen presenterade den svenska riksdagsledamoten Annicka Engblom rapporten ”The role of the media in times of crisis” för Europarådets parlamentariska församling. Det skedde mot bakgrund av diskussioner om nyhetsrapporteringen under pandemin, men parallellt sker liknande diskussioner kopplade till säkerhetsläget och spänningarna mellan Ryssland, Europa och USA.