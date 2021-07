Kontinuitet är ett ord som etsat sig fast i medvetandet på många under pandemin. Bristande kontinuitet i hemtjänst/hemvård anses vara en orsak till smittspridningen. Kontinuiteten mäts i antal vårdpersonal per vårdtagare och 14 dagar. Det ligger i kommunen på cirka 14–15 i snitt. Vi föreslog målet max 10. Det var orealistiskt och skulle avslås enligt de styrande i nämnden. Men vi hade motion till fullmäktige om detta, som vi ansåg så viktigt. Väl på dagordningen där hade de styrande ändrat sig: 11 i kontinuitet var nu realistiskt. Ja, lite farsartat ibland… På nämnden i maj fick vi info från Dalbo Hemvård som tagit sig an uppdraget och jobbar febrilt med att komma ner i max 11.