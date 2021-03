Hyvling är en ojämställd styggelse

Allas tider blir nedsatta till kanske 20 timmar per vecka. Problemet är att behovet när styr i detta läget. Förmodligen delas arbetstiden på 5-6 dagar per vecka. Alltså högst 3-5 timmar per dag kanske förlagt mitt på dagen eller kvällstid då kundströmmen är som störst. Plus helgtider, vilket kan innebära 3 av 4 helger.