Inskränk inte den akademiska friheten

Ordförande för Moderata Studenter Växjö (MST) Viktor Klaar publicerade nyligen en debattartikel där han menar att LNU:s sommarkurser så som ”Harry Potter och hans världar”, ”Tecknade serier” och ”Game of Thrones – Studier av makt i George R.R. Martins verk” inte är tillräcklig bidragande till arbetsmarknaden för att de ska få offentlig finansiering.

Harry White fortsätter debatten om LNU:s sommarkurser om Harry Potter och Game of Thrones (som visas på bilden).

Detta ter sig närmast märkligt då området litteraturvetenskap är ett av de äldsta akademiska områden som går att finna vid ett universitet, ett ämne som daterar tillbaka till antiken, och jag tror inte något skulle vilja påstå att Game of Thrones inte skapat ekonomiskt värde. Klaar vill hellre se fler sommarkurser i ekonomi och statistik – något så stereotypiskt moderat att man inte riktigt vet hur man ska reagera. Självklart får man kritisera en utbildnings relevans, men man måste även se att kultur har ett värde precis som ekonomi; även författare, filmskapare och musiker är en väldigt viktig del av det svenska samhället, och har precis samma rätt till högre utbildning som alla andra.

I exempelvis kursen som behandlar Game of Thrones består kurslitteraturen av fem böcker vardera på cirka 700 sidor – knappast lättsam läsning så som Klaar får det att framstå, utan snarare seriösa akademiska studier som om vi hade haft fler av kanske hade bidragit till att säsong 8 i Game of Thrones inte hade varit en sådan oerhörd besvikelse. I slutändan kan man fråga sig; behöver vi verkligen fler konsulter och statistiker hellre än författare? För att få svar på den frågan vill jag be er att gå ut i vårsolen och se vad som föredras, en bok i statistisk dataanalys eller Harry Potter.