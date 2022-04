Kommer M och SD att rösta nej till pensionshöjningen?

Nu har riksdagen en chans att rejält stärka många pensionärers ekonomi och med det stärker vi många äldres chanser att få njuta lite mer av sitt liv efter att arbetslivet avslutas. De har slitit ett helt arbetsliv och förtjänar mer ekonomisk frihet. Det här förslaget handlar om respekt för de som byggt vårt land, de som under många år har tagit hand om våra äldre och sjuka eller de som under många år tagit hand om våra barn, eller rent av oss själva som barn. För Socialdemokraterna är det självklart att de här pensionärerna förtjänar vår respekt och nu är det upp till bevis för Moderaterna och Sverigedemokraterna. Kommer ni att rösta emot pensionstillägget som ger upp till 1 000 kronor mer i plånboken per månad för en miljon äldre?