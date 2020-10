Kraftsamling för ett Växjö fritt från narkotika

Polisen har ett viktigt uppdrag som lagens förlängda arm och gjorde framgångsrika insatser under ”operation försommar” då stora mängder narkotika beslagtogs. Det är dock bara en liten del av pusslet och de kan inte stå själva i kampen mot att rädda barn och ungdomar från ett liv som går i spillror på grund av droger. Så sent som under våren 2020 utförde Växjö kommun nya mätningar av narkotika i kommunens avloppsvatten med ett resultat som lämnade mer att önska. Vi kan se att nyttjandet av narkotika har förändrats och där Tramadol tillsammans med Cannabis är en av de vanligast förekommande missbrukspreparaten. Ett ökat narkotikabruk skapar inte bara otrygghet, utan bidrar också till kriminalitet och alldeles för många livschanser går förlorade.