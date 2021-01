Lägg till en timma idrott och hälsa i gymnasiet

Vad är anledningen till att man inte har lagt in gymnasieeleverna i denna reform? Är det så att elevers träningsfrekvens drastiskt ökar efter gymnasiedebuten? Det enkla svaret är nej.

Folkhälsomyndigheten visade också att det finns en koppling mellan barns ökade psykiska ohälsa och ökad fysisk inaktivitet. Det förekommer diskussioner om vilka åtgärder man ska vidta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Gymnasiet har just nu en timma idrott och hälsa per vecka, exklusive samlingar före och efter lektionen. Antalet minuter som man är i rörelse under lektionen är till och med mindre än en timma.