Landsbygdens parti är Centerpartiet!

Ser vi till de olika budgetalternativen som låg på riksdagens bord blir det väldigt tydligt att det är Centerpartiet som har politiken med sig in i praktiken för att få till en tydlig landsbygdsutveckling. Bland annat kan nämnas att Centerpartiet var det parti som i sitt budgetförslag för 2022 föreslog en extra miljard i medfinansiering av jordbrukspolitiken CAP. Svenska bönder ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor med bönder i andra länder. Därför tillförs landsbygdsprogrammet en mycket kraftig, men fullt genomförbar, mångmiljardsatsning över flera år som mer än kompenserar för bortfallet i medel från EU.

Centerpartiet har länge drivit på för ett högre tempo och ökade satsningar på landets bredbandsutbyggnad. Regeringen har i sin höstbudget föreslagit en halv miljard kronor under nästa år. Centerpartiet vill att staten i stället dubblar nästa års satsning till en miljard under 2022, och totalt investerar 3,4 miljarder under de kommande tre åren på att bygga ut bredband på landsbygden.