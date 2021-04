Låt medarbetarna ta del av regionens överskott på 395 miljoner kronor

Med hänvisning till bokföringstekniska skäl ratade det moderatledda styre och Sverigedemokraterna på regionstyrelsen 2021-04-13 vårt förslag om att låta medarbetarna ta del av 10 procent av regionens överskott, motsvarande 40 miljoner kronor. Vår tanke är att 20 miljoner ska fördelas ut till enskilda medarbetare (motsvarar cirka 3 100 kronor per person) och att 20 miljoner ska ges till verksamheterna att själva besluta om personalinsatser av engångskaraktär för.

Om bokföringstekniska skäl gör att vi inte kan lägga förslaget under just ärendet ”Årsredovisning Region Kronoberg 2020” kommer vi givetvis att återkomma med andra sätt att lägga förslaget på. Vår ambition och vilja kvarstår.

Where there’s a will – there’s a way. Politik ska styras av vilja – inte bokföringstekniska regler.