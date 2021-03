Liberal inställning till begreppet högerextremism

Vi noterar att den tidigare miljöpartisten Lars Edqvist tycks ha en mycket liberal inställning till begreppet högerextremism. Man kan när man läser Lars Edqvist samlade insändare få intrycket att alla som inte tycker precis som Lars ska placeras in i facket blåbrun.

En av de mest erkända svenska forskarna inom området kärnfysik och mer specifikt den fjärde generationens kärnkraft är den f d vänsterpartisten Janne Wallenius. Forskningen han under många år har bedrivit är mycket intressant och han menar bland annat att kärnkraften är ett rent och leveranssäkert sätt att producera el på. Tanken är att man i en nära framtid ska använda utbränt kärnavfall i processen och därmed avsevärt sänka strålningen i restavfallet.

Nyligen skrev ett antal socialdemokratiska riksdagsledamöter en motion med den tydliga uppmaningen att Sverige ska satsa på kärnkraften. Internationellt börjar Sveriges nuvarande energipolitik att uppmärksammas – av fel anledning vill vi påpeka. I det internationella affärsmagasinet Forbes kan man i dagarna läsa en artikel med rubriken ”Irrational nuclear fear puts Sweden in danger of succumbing to stupidity”. Men de är väl också högerextremister.