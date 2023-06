Motreplik: ”Kravet att gå i sommarskola har hjälpt elever att få en gymnasieexamen”

Mer bekymrande är att Martin Edberg inte tycks förstå innebörden av det åttonde budet. Inget av det jag skrivit är falskt. Han tycks tycka att jag borde förstå att han gjort ett misstag när han återupprepade den retorik hans parti under flera år fört fram i den här frågan. Det är faktiskt helt orimligt att förvänta sig det.

Det andra misstaget var att försöka ympa in den retoriken i ett kommunalt pressmeddelande. Eftersom påståendena är falska tvingades man under genanta former att skicka ut en rättelse.