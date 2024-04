Motreplik: ”Vi misstänkliggör inte – vi vill förbättra SFI”

Fakta är följande: I en utredning under namnet ”Kvalitetsrapport 2023 -Växjölöftet Vuxenutbildning” presenterades resultat som föranledde en diskussion hos alla politiska partier i nämnden. De siffror som redovisades är direkt hämtade ur rapporten – endast en fjärdedel av de manliga kursdeltagarna klarade godkänt betyg. Motsvarande siffra för kvinnor var en tredjedel som klarade godkänt betyg. Växjös mätmetod bygger på alla som påbörjar en utbildning. Som en parentes kan nämnas att studieavbrotten inom sfi, svenska för invandrare, under 2022 var 35 procent! (Dessa borde enligt Almega inte räknas in i statistiken).