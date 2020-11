Nuvarande simhall sjunger på sista versen

Vöfab är utförare det vill säga vi verkställer de byggen som via politiska beslut ges till oss via exempelvis utbildningsnämnden. Om kommunen vill bygga ett budgetbygge eller ett mer påkostat alternativ så är det upp till politiken att bestämma. Således är det inte Vöfab som sätter kostnadsramarna när något ska produceras.

Jag väljer här att påvisa några av delarna i simhallen som enligt rapporten bör åtgärdas per omgående:

Rapporten är offentlig och går bra att ladda hem på Vöfabs hemsida för den som är intresserad. Ju fler som sätter sig in i utredningen desto fler kommer att förstå att Lennarts argument inte håller.

Ställ ut ekonomiska och tekniska garantier för detta påstående gentemot kommunen då! Jag är säker på att det skulle kunna vara av intresse under förutsättning att en förlängd livstid om minst 30-40 år till uppnås. Men så länge Lennart & Co inte kan stå för vad de säger faller de under epitetet ”tomma tunnor skramla mest”!