Oppositionen bara överens om mer invandring och mindre i plånboken

Oppositionen väljer i detta svåra läge för Sverige att gå fram i total splittring. Det finns inget regeringsalternativ eller något annat budgetunderlag än Moderaterna och samarbetspartierna. Vi samlar en majoritet för en ekonomisk politik; det är första gången på tio år i Sverige. S, C, V och MP tycker olika om överskottsmålet samt resurserna till rättsväsendet och försvaret. Nu har till och med Socialdemokraterna och Centerpartiet accepterat att slopa enprocentsmålet för utlandsbistånd. Enighet bland oppositionspartierna finns i några frågor:

Högre pris för bensin och diesel. Alla oppositionspartierna vill höja bränsleskatten. Trots att Socialdemokraterna i valrörelsen lovade att inte göra bränslet dyrare har de nu förslagit sammanlagt 2,30 kronor per liter i höjd skatt. De föreslår dessutom fortsatt uppräkning av reduktionsplikten, med cirka 9 kronor per liter på diesel och 5 kronor per liter bensin. Vi ska i stället avskaffa den extrema extra reduktionsplikten i Sverige.