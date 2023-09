Ord och handling kring Fagrabäcksrondellen

Här låg taltrastarnas revir tätt. Under vår och försommarkvällar sjöng de mäktigt i samma kör som koltrastar och rödhakar. Jag letar fram en daganteckning från 6 maj 2011. Där skriver jag: ”Cyklade från Fagrabäcksrondellen över VAIS-torpet, Fylleryd och Notteryd ner till Lövsjön. Jag cyklade mycket långsamt med anteckningsblock och penna i cykelkorgen, stannade ungefär var femte minut och lyssnade in och noterade alla fåglar jag hörde från vägen. Det var mitt på dagen mellan kl 12-13.30. Under den tiden noterade jag 101 sjungande fåglar av 27 arter. De nyanlända lövsångarna var flest med 44 individer. Flockfåglar som kajor, måsar, gäss räknades bara i ental. Jag kan ha dubbelräknat några och missade säkert många.”