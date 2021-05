Översiktsplanen skapar trafikinfarkt i Växjö

Vi måste konstatera att samhället är och kommer i än större omfattning vara mycket beroende av transporter i olika former. Vi har målet att med grön omställning minska våra resor med bil till fördel för buss och cykel. Dock innebär befolkningstillväxt och en felaktig stadsplanering att trycket hela tiden ökar på våra vägar. Kanske kan vi hålla ner vårt resande per/km och individ med smarta tekniska lösningar, men antalet resta kilometer och godsflödet kommer att öka hela tiden. Hänsyn till detta har inte tagits i kommunens översiktsplan. Alltför stort fokus har varit på boendeplanering.

En gång gick all trafik via Storgatan och senare via Mörners väg och nu Norrleden. Då gick det att flytta ut trafiken i områden som inte påverkades så mycket. Det finns många analyser som pekar på fördelar med ett utbyggt ringvägssystem för att avlasta de inre transportvägarna genom staden.