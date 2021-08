Pilgrimsvandring vill sätta klimatet överst på agendan

Pilgrimsvandringen ”Pilgrims walk for future” vill sätta klimatet överst på agendan. Vandringen äger rum med samma krav som rörelsen ”Fridays for future” har på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader, att följa Parisavtalet, att säkerställa klimaträttvisa och att lyssna på den bästa vetenskap som för närvarande finns. På samma gång vill vandringen uppmuntra till egen reflektion och erbjuda möjligheter att ta egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Några få kommer att vandra hela sträckan från Vadstena till Glasgow, många kommer att ansluta en eller några dagar. Det kommer också att ordnas pilgrimsvandringar med samma tema på flera andra platser runt om i Sverige under sommaren.