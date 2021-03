Planeten räddas inte av att miljön förstörs

Att dupera ungdomar, miljörörelser, media och främst av allt politiker som tar besluten till deras förmån, har enbart varit smarta skenmanövrar för att genom sina fossila industrier dölja det verkliga vinstintresset. Sanningen bakom ovanstående sägs i Michael Moores film, ”Planet of the humans”, som hänger ut miljörörelsen som den är, en dokumentär som säger vad ingen annan vågat göra.

Planet of the Humans är en måste-se-film, en full frontal attack på våra heliga kor säkerställer garanterat ilska, debatt och förhoppningsvis en vilja att se vår överlevnad på ett nytt sätt - innan det är för sent.