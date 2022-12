Regeringen gör nya hyresrätter dyrare

Investeringsstödet var ett konkret och effektivt sätt att få till billigare bostäder. Hitintills har det byggts cirka 60 000 lägenheter i Sverige och 25 000 är under uppbyggnad med hjälp av investeringsstöd.

Under sommaren 2022 lovade de nuvarande regeringspartierna att alla ansökningar om investeringsstöd som hade inkommit innan den 31 december 2021 skulle behandlas och de som uppfylldes kraven skulle få sitt stöd. Men under hösten gjorde regeringen en helomvändning och bröt mot ytterligare ett vallöfte, investeringsstödet avskaffas retroaktivt.

Ansökningar gällande nästan 20 000 nya bostäder i Sverige hade skickats in före årsskiftet 2021/2022 och uppfyllde kraven. Detta kommer nu att leda till att färre hyresrätter byggs och de som byggs kommer att bli med betydligt dyrare hyra. För Kronobergs del handlar det om över 600 lägenheter som uppfyllde kraven för investeringsstöd som nu riskerar att bli obyggda.

Vi lever just nu i en orolig tid med krig i vårt närområde och en skenande inflation. Bygg- och fastighetsbranschen har bromsat in och vi är på väg in i en lågkonjunktur. Att då slopa investeringsstödet och minska på byggandet innebär en dubbelsmäll mot byggbranschen och många svenska byggarbetstillfällen hotas.