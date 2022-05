Regeringens förslag till nytt strandskydd blir inte bättre – utan sämre

Centerpartiet talar högt om hur viktigt det är med ett reformerat strandskydd för att enklare kunna bygga och bo nära vatten, men retoriken omsätts aldrig i praktiken. Regeringens urvattnade förslag till ett förändrat strandskydd, som C vill göra till en framgång, får bara stöd av MP – ett bevis nog för att C misslyckats i sin ambition att reformera strandskyddet. Vilseledande marknadsföring från C, gör inte förslaget bättre.