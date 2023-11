Replik: ”11 procent i hyreshöjning är inte rimligt”

Hulthe Andersson nämner endast kostnader och hyreshöjningar i sin text. Han väljer däremot att inte nämna den vinst som fastighetsägare har gjort under decennier. Vår rapport Privatvärdarnas ekonomi visar att vinsten per hyreskrona var nästan 25 procent i genomsnitt under 2022. Tittar vi på deras egna årsredovisningar ser vi att det fortfarande är en lönsam investering att äga och förvalta hyresrätter.