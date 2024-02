Replik: ”Bara under semesterperioden introducerade vi närmare 500 semestervikarier”

Ett år består som bekant av 52 veckor. Under föregående års 52 veckor tog Region Kronoberg emot 1500 studerande personer. Bara under semesterperioden introducerade vi närmare 500 semestervikarier. Dessa ska vara tillräckligt påklädda och självgående dagen då ordinarie personal går hem för sin lagstadgade semester. Ett arbete som med all rätt tar tid för att vi ska kunna leverera en vård av högsta kvalité.