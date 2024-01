Replik: ”Liberalerna har fått flera chanser att dra in stödet men nonchalerat det varje gång”

Äntligen har Liberalerna i Växjö vaknat. Det var på tiden. Sverigedemokraterna i Växjö har gång på gång påtalat bristerna hos det antidemokratiska förbundet Ibn Rushd. Vår motion i kultur- och fritidsnämnden som behandlades den 13 maj 2020 byggde på Folkbildningsrådets granskning av Ibn Rushd i utredningen När tilliten prövas som presenterades under hösten 2019.

I granskningen framkom allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Brister så pass allvarliga att studieförbundet uppmanades åtgärda dessa omedelbart. Bland annat har studieförbundets lokala medlemsföreningar i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter, homofober samt förespråkare av islamiskt krig, jihad.

Året efter den 23 juni 2021 var frågan uppe på nytt i nämnden. Den här gången hade KD och M vaknat till liv och röstade med oss Sverigedemokrater att dra in stödet till Ibn Rushd. Tack vare att Liberalerna röstade för att Ibn Rushd skulle få behålla sitt stöd föll vårt förslag än en gång. Det intressanta var att det här var första gången i historien som Alliansen i Växjö visade sig vara splittrad i en fråga.

Så sent som under fjolåret lade vi i SD förslag om att dra in stödet till Ibn Rushd vilket återigen röstades ner av samtliga övriga partier i Växjö kommun, inklusive Mikael Färdigs liberaler.