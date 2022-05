Resurscentrum heder behövs i hela Kronoberg

Strax innan pandemin slog till startades Resurscentrum heder i Kronobergs län. Det var ett pilotprojekt på ett regeringsuppdrag som länets samtliga kommuner och Region Kronoberg då ställde sig bakom. Växjö kommun utsågs som huvudman för verksamheten. Trots de stora utmaningar som funnits med nyetablering under en pandemi har RC gjort avtryck i länet. Det som erbjudits och som nyttjats av alla kommuner är spetskompetens inom området heder med konsultationer och bollning av ärenden. Målgrupp för verksamheten har varit professionella som möter direkt utsatta eller personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Även konsultationer med direkt utsatta har gjorts tillsammans med professionell aktör och flera utbildningsinsatser har gjorts både kring hedersrelaterat våld och ”Riktlinjer för bedömning av risk för heder” (PATRIARK-V2).

Under den här tiden fram till nu har RC haft 144 klientärenden vilket borde vara tillräcklig information om att det finns ett behov i länet av att ha en regional resurs med spetskompetens på området hedersrelaterat våld. Utöver klientärenden har även sammanlagt 122 tillfällen hållits med informationer och utbildningar i länet. Främst har det varit personal från skola/elevhälsa och socialtjänst som har hört av sig men även olika myndigheter, ideella organisationer och personal inom Region Kronoberg. Under det senaste året har även ett samarbete startat med Barnahus i Kronoberg där samordnare från RC bjuds in till samråd där misstanke finns om brott med hederskontext.