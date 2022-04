Revorna i idrottsrörelsen är djupa

Vi vill att regeringen ger ett återstartsstöd med 300 miljoner kronor per år för 2023–2025. Föreningarnas oro för att tonåringar ska sluta eller inte komma tillbaka är allvarlig. Dagens barn och tonåringar är framtidens ledare och vuxna i samhället. Många tonåringar har under perioder inte kunnat idrotta på grund av pandemin men även tvingats till lång tid av gymnasiestudier på distans. Ensamhet och isolering har inneburit ökat stillasittande och konsekvenserna riskerar att bli en farsot som måste bekämpas för att den inte också ska bli en pandemi som påverkar hela samhället under lång tid framöver. Vi är också oroliga att idrottsrörelsens engagemang tas för givet och för hur länge orken hos våra ledare ska räcka. Vi ser att trots de utmaningar som föreningarna möter i spåren av pandemin tar ideella idrottsledare initiativ för att välkomna flyktingar från Ukraina. Detta då ledarna vet kraften av en meningsfull fritid och vikten av att välkomnas in i en gemenskap.