Rösta för en inkluderande svensk kyrka med schysta arbetsvillkor

Svenska kyrkan är en stor skogsägare. Dess skogar ska skötas och det görs oftast av entreprenörer. Dessa måste arbeta under schysta villkor. IF Metall ser det som självklart att de entreprenörer som Svenska kyrkan anlitar ska ha kollektivavtal.

Svenska kyrkan har mer än 20 000 egna anställda. IF Metall vill att dessa anställda ska arbeta under goda arbetsförhållanden med bra arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling oavsett vilken befattning eller kön man har. IF Metall ser det som självklart att Svenska kyrkan ska försvara människovärdet och står upp för kärleken mellan människor och rätten till etnisk, könsmässig och religiös etnicitet.