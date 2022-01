Rösta på M om du vill redigt folk i riksdagen och rejäla reformer i Sverige

Sverige är i ett allvarligt läge. En skjutning per dag och en död per vecka under förra året. Polistätheten är bland de lägsta bland jämförbara länder och var tredje polis överväger att lämna sitt jobb. I dag är fler långtidsarbetslösa än någonsin och 675 000 invandrare saknar egen försörjning. Landsbygden kvävs under rekordhöga bränslepriser, chockhöga elpriser och nya klåfingriga regler från staten.