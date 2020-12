Skattepengar ska inte finansiera flygplatsen

Under pandemin har vi visat att vi kan ställa om snabbt. Inte minst har det påtvingade minskade resandet gjort oss kreativa och vi har funnit nya lösningar som sparar utsläpp, tid och pengar. Att koppla upp sig via datorn för ett möte med människor runt hela klotet är i dag en enkel sak. Vi tror att många företag och organisationer sett fördelarna med detta och att detta beteende kommer att fortsätta.

Då är det inte rimligt att utöver ett årligt driftsstöd och statliga stöd gå in med än mer kommunala skattepengar för att hålla en verksamhet under armarna som inte ser ut att kunna gå ihop sig under överskådlig tid. Flygandet har minskat radikalt och även om en viss återställning kan ske när vi fått bukt med pandemin måste flyget fortsatt hållas på låga nivåer och endast nödvändiga resor genomföras. Det är ännu många år kvar innan vi kommer att se ett fossilfritt flyg, om någonsin.