Släck inte ned den digitala vården

Digital vård genom de nationella digitala vårdgivarna är nu en given del av den svenska sjukvården och har, inte minst under coronapandemin, dragit ett stort lass när det kommer till att ta ansvar för patienterna. Att sätta stopp för det innebär att man värnar administrativa strukturer före de tusentals patienter som under varje timme om dygnet kan få vård av kvalificerade läkare, sjuksköterskor och psykologer.