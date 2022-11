Smutsig svekdebatt ledde till maktskifte i Växjö kommun

En röst på Centerpartiet visar sig efter valet vara en röst på Socialdemokraterna. I all hast letas 7–8 frågor fram som motiv för C att rösta på S. Växjö flygplats ska drivas vidare och maktens prislapp för MP och V – våra skolelever ska äta sig mätta på mer kött och mindre vegetariskt. För det första var detta inte C-politik utan Alliansens och för det andra var de sakfrågor som SD har varit mer pådrivande i.

Det komiska blir att C tvingar S att driva SD-politik för att stänga ute oss från inflytande. Trots facit att C samarbete med S genererar väljarflykt i egna led så fortsätter man på inslagen väg som ofrånkomligt leder ner i diket. Tydligt är att Centerpartets enda fråga är att stänga ute SD. Kosta vad det kosta vill. I Växjö har C halverat sina mandat i kommunen de två senaste valen. Ytterligare halvering och sagan om C i kommunen är slut.