Stoppa hyreschocken – nej till marknadshyror

Redan i dag är hyresgästerna ”dubbla skattebetalare” i många kommuner. Som till exempel här i Växjö. Förutom den vanliga skatten så har kommunens politiska majoritet beslutat om vinstuttag från exempelvis Växjöbostäder. Vinstuttaget är pengar som hyresgästerna betalat in via sin hyra och som borde stanna i företaget för underhåll, renoveringar och till och med sänkt hyra. Men i stället så går dessa miljoner in i kommunens egen kassa, och på det sättet betalar hyresgästerna extra skatt. Vinstuttaget för Växjöbostäder är drygt 98 miljoner per år och det innebär att varje lägenhet bidrar med 900 kronor per månad i extra skatt.