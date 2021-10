Bra att socialdemokraterna Niklas Jonsson och Marie H Linnér synliggör ett systemfel i Uppvidinge som de för övrigt själva är del av. Underhåll av kommunägda lokaler typ skolor har alltför länge anpassats efter kommunens budgetutrymme i stället för efter behov. Renoverings- och underhållskostnader har varit en budgetregulator för att få budgeten i balans. Om nu Älghultskolan döms ut och kan ha ett renoveringsbehov à 180 miljoner kronor är det i så fall ett resultat av dysfunktionell fastighetsförvaltning även långt före 2010. Niklas och Marie tillskriver dessutom undertecknad som ingående i kommunens tidigare styre tillsammans med C – tror knappast C delar den uppfattningen! Undertecknad satt förvisso i kommunstyrelsen åren 2010–2018 men hamnade mellan Uppvidinges två traditionellt statsbärande partier S och C. Var det något som enade dessa partier så var det agget gentemot undertecknad. Så S och C kan fortsätta själva med sitt ömsesidiga skuldbeläggande av varandra!