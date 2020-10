Tingsryds kommun ska vara en kommun att vara stolt över

Vi föreslår att mer medel än i plan avsätts för löneökningar under 2021 där undersköterskor och sjuksköterskor ska vara prioriterade yrkesgrupper i nästa års lönerevision. Vi ser medarbetarnas viktiga insatser både i ett normalläge men i synnerhet under denna ansträngda tid som varit under pandemin.