V: Satsa på vård- och omsorgsanställda

Vänsterpartiet har föreslagit att ett extra lönepåslag ska utbetalas till all personal som har tvingats arbeta med den tunga och besvärande skyddsutrustningen under covid-19-pandemin.

Det handlar både om att lyckas behålla kompetent personal och att lyckas med nyrekrytering. Inte minst gäller detta för att klara av den under pandemin uppkomna vårdskulden. Vi vet också att den framtida vården kommer att kräva ytterligare personal inom vård och omsorg. Vänsterpartiets regiongrupp har tagit bemanningsfrågorna på allvar och föreslår därför en rad åtgärder för att klara kompetensbehovet. För att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi införa projekt 6-timmars arbetsdag inom en avdelning eller mottagning. Delade turer måste avskaffas utom för de som själva väljer det. Kompetensutveckling är viktig för alla yrkesgrupper och den måste öka, inte minst för undersköterskor. Den extra OB-bonusen ska fördelas rättvist mellan olika personalgrupper, varför vi anser att den också ska komma Kommunals yrkesgrupper till del.

Principiellt anser vi att det är genom höjda löner – och inte genom extra bonusar – som vi vill möta personalutmaningarna. Men när nu extra OB-bonus är beslutad ska den självklart gälla alla yrkesgrupper. Vänsterpartiet har också föreslagit att under covid-19 skulle ett extra lönepåslag utbetalas till all den personal som under denna påfrestande period också har tvingats arbeta med den tunga och besvärande skyddsutrustningen. Tyvärr har vi inte fått igenom förslaget. Men vi anser att regionen som arbetsgivare borde visa personalen uppskattning i lönekuvertet. Det är inte nog med applåder!