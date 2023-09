Våga ompröva era beslut

Det är ju inte för sent – det mesta av skogen finns ännu kvar! Gör inte våld på era hjärtan och låt detta fortgå!

Malin Lauber säger att hon förstår att detta väcker känslor. Självklart väcker det känslor, men det som just nu pågår och våra reaktioner ska inte reduceras till en fråga om känslor! Jordens skogar brinner ju bokstavligt talat just nu och det är värre än tidigare under vår livstid! Vi har såklart många känslor – sorg, ilska och så vidare men vi har också andnöd! Vi behöver syre! Vi behöver biologisk mångfald! Vi behöver en omställning nu. Malin Lauber säger att nästa gång så kan vi tänka och agera annorlunda – men vi har inte den tiden, den lyxen att tala om nästa gång. Vi är i elfte timmen, vi har passerat många tippingpoints och det enda vi har är här och nu. Vi måste välja en väg som är mer i samklang med den omställning vi behöver göra NU!