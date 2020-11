Våldet som sker bakom stängda dörrar är allas angelägenhet

Under vecka 48 pågår initiativet En vecka fri från våld – en aktivitetsvecka som anordnas i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Här i Kronoberg går veckan under namnet Ett Kronoberg fritt från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Under våren, sommaren och hösten har vi fått lära oss om hur vi på bästa sätt motverkar smittspridning – hur vi bäst tvättar händerna, vilket avstånd vi ska hålla och hur vi ska jobba och agera på arbetsplatsen för att skydda oss. Vi har fått höra att vi måste ta ansvar för vår och andras säkerhet. Det är bra och viktigt – läget är allvarligt och vi måste alla hjälpas åt.

Vi vill se samma samhällsengagemang och ansvarskänsla när det gäller våld i hemmet och vid misstanke att någon far illa.

Under tider av kris så ökar våldet – det är något vi vet. Dels så ökar den psykiska ohälsan generellt – människor oroar sig mer över sin ekonomi, sitt arbete, sin egen och andras hälsa. Dels är familjer tätare inpå varandra och tillbringar mer tid tillsammans i hemmet. Många kvinnor som lever i en våldsam relation vittnar om att våldet ökat under coronapandemin. Mycket på grund av att den som utövar våldet har större tillgång till sin partner under tider av isolering och hemmaarbete. I vanliga fall finns barnens fritidsaktiviteter, egna aktiviteter, tid på arbetet eller tid för studier. Men när samhället stannar av och man är hemma mer tillsammans, då uppstår en mardrömsliknande situation för de som redan är utsatta för våld. För vissa blir det en utlösande faktor för våld, för andra en intensifiering av en redan pågående våldsutsatthet.