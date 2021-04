Vårt åtagande kan inte begränsas av en pandemi

Vi har full förståelse för att det väcks frågor i samband med tillståndsansökan om vattenuttag från sjön Örken och vi anser att samrådsprocessen är viktig för att samla in synpunkter. Samrådets funktion är just att samla in vad som ska utredas så att det kan beskrivas i ansökningshandlingarna, och det är först när ansökan med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning lämnas in till miljöprövningsdelegationen som svar på alla sakfrågor kan ges.