Vårt budgetför(S)lag i korthet: mer pengar i lönerevisionen och seniorkort i kollektivtrafiken

Det är mycket Region Kronoberg behöver göra för att vara en attraktiv och bra arbetsgivare och det går inte att bortse från att bättre lön är en viktig del. Socialdemokraterna föreslår därför att pengarna till lönerevisionen, det vill säga långsiktiga löneökningar, ökas från 60 till 80 miljoner. 20 miljoner kronor i ökade medel i lönerevisionen motsvarar, om det skulle fördelas utifrån medarbetarantal (cirka 6 400 stycken), 3 125 kr per år per medarbetare eller ungefär 260 kr per månad och medarbetare. Det är inte tillräckligt, men det är en början.