Växjö bör börja planera och bygga en grön stadsby

Foto: Per Lindbladh

Solallén – klimatsmarta hus på Vikaholm i Växjö. Foto: Per Lindbladh

Det var i Paris 2015 som världens länder enades om att den globala uppvärmningen ska hållas långt under 2 grader och helst under 1,5 grader. Målet om högst 1,5 grader anger ökningen av jordens medeltemperatur jämfört med förindustriell tid. Tyvärr är det mycket som tyder på att uppvärmningen kommer att bli högre än både 1,5 och 2 grader före nästa sekelskifte. Men det är nästan 80 år kvar till år 2100 och än är det inte för sent att hejda uppvärmningen. Det är därför viktigt att vi gör allt vi kan för att minska utsläppen av framförallt koldioxid och metan i atmosfären.