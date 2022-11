I all välmening skickade vi ut information till cirkusbranschen och även till Akademien för cirkuskonstens bevarande, för att informera om våra svårigheter att kunna ta emot cirkusar under 2023. Detta var bara välmenad information till branschen och inget beslut om att förbjuda cirkusar. Alla är fortsatt välkomna att ansöka om tillstånd för offentlig plats, men på grund av den nuvarande platsbristen kan vi bli tvungna att neka för just den här platsen. Vi kommer dock pröva olika möjligheter och alternativ inför varje inkommen cirkusansökan. Växjö kommun kommer fortsatt vara cirkusvänlig och hoppas på förståelse under byggnadstiden.