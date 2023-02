Växjös ungdomar får en feriejobbsgaranti

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bestämt att införa en feriejobbsgaranti för Växjös gymnasieungdomar. Vi tar nu bort betygskravet för att få ett sommarjobb via kommunens garanti. Vi anser att det är viktigt att våra ungdomar får en chans att komma ut i arbetslivet och testa på olika yrken. För de elever som har det tufft i gymnasiet kan ett sommarjobb fungera som en morot för att klara av sina fortsatta studier eller för att komma i gång med studierna. Det finns ett antal ungdomar som inte klarar av lovskola och nu ges de möjlighet att få sommarjobba i stället.

Det finns många ungdomar som inte når godkänt i alla betyg och skälen till det kan variera. En del är skoltrötta och en del har en problematik som gör att skolformen inte passar just dem. Men att då få testa på ett jobb under sommaren kan väcka ett intresse. Ett intresse att jobba med just detta efter gymnasietiden och bara det kan räcka för att de ska klara av studierna och nå godkända betyg.