Vi har kunskapen – vad som saknas är pengarna

Som legitimerade lärare arbetandes i just Växjö kommun håller vi med om er rubrik i att “Skolan måste kunna ge alla elever en bra start i livet”. Men tyvärr inte mycket annat av ert innehåll i era magiska förslag. Problemet med era tankar är att ni uttrycker lösa floskler och förslag som inte är i närheten av att räcka till, eftersom det varken finns personal eller resurser till att möta den problematik ni målar upp. NPF är en svår utmaning i dagens skola, och likväl att kunna finnas till för varje elev. För att komma tillrätta med en sådan problematik blir det för oss lärare närmast hånfullt att ni menar att vi behöver mer kunskap om NPF och stöd i vår dokumentation. Ännu ett luftslott att blåsa bort i skolans värld.

Vad gäller utbildning är vi kompetenta universitetsutbildade och behöriga lärare som dessutom under detta läsår genomgått en utbildning i Tillgängliga LärMiljöer som ni som politiker har genomdrivit. En god kompetens, absolut, men kunskaper som vi redan besatt, och där problematiken var densamma – att vi utifrån er budget inte har möjlighet att förändra något. Vi vet vad vi ska göra, hur vi ska göra och när vi ska göra det, men vi kan inte. Vi är för få, vi har för få möjligheter att ta till och vår arbetsmiljö tillåter inte ett förändrat arbetssätt på den nivån. Inte om tanken fortsatt är att vi ska undervisa i helklass det antal timmar som våra elever ändå förtjänar. Ljudisolerade lokaler är bra, men det är inte det som är magin i det hela. Det är större ekonomiska resurser.

Slutligen håller vi med om er sista rad i er insändare: “Barn med behov får faktiskt inte åsidosättas och nedprioriteras.” Men då till frågan: Varför skriver ni bara om det? Varför försöker ni inte åtgärda det i praktiken? Som en del av det politiska styret i vår kommun anser vi att ni under en relativt lång tid haft just den möjligheten – men att ni ständigt försöker hitta andra magiska lösningar. Och magi som ni ju vet, är ju tyvärr inte så verklighetsförankrat. Det är ju å andra sidan inte heller era ambitioner med skolan, så därför kan de ju faktiskt påstås vara just magiska.