Vi vädjar till de goda krafterna inom Jägareförbundet i Kronoberg

Inom Södra har vi under senare år kraftsamlat kring frågan om att öka andelen tall på våra medlemmars marker. Efter en lång nedåtgående trend där markägare gett upp tanken på att sätta tall på grund av det höga betestrycket, har vi nu lyckats vända utvecklingen.

Det exempel på brister i röjning som Jägareförbundet i Kronoberg lyfter fram är typiskt för hur argumentationen förändras för att passa syftena. Under många år kritiserades skogsbruket för att röja för mycket, av just företrädare för Jägareförbundet. När vi nu släppt fram fler trädslag och eftersträvar större variation i skogen får vi kritik för att just detta är ett hot mot älgen.